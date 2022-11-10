Погода в Башкирии 11 ноября 2022 года: дожди и потепление
20:35, 10 ноя 2022
11 ноября, в Башкирии ожидаются дожди и потепление. Об этом в своем прогнозе рассказала пресс-служба регионального МЧС.
Жителей республики ожидает облачная погода, также в регионе пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер будет юго-западный 7-12 м/с.
Ночь выдастся прохладной, столбики термометров опустятся до -2, +3°. Днем будет теплее, воздух прогреется до 0, +5°.
На региональных дорогах метеорологи прогнозируют ухудшение видимости в тумане и в осадках до 500 и менее метров. На востоке ночью и утром в Башкирии ожидается гололедица.
Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather
Источник:
www.ufa.kp.ru
Читайте также
Общество в Башкирии
Погода в Башкирии 10 ноября 2022 года: снегопад и ветер
Общество в Башкирии
Погода в Башкирии 6 октября 2022 года: дожди и заморозки
Общество в Башкирии
Погода в Башкирии 4 ноября 2022 года: похолодание и сильный ветер
Общество в Башкирии
В Башкирии прогнозируются дожди и заморозки до -1°