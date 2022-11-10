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Погода в Башкирии 11 ноября 2022 года: дожди и потепление

Погода в Башкирии 11 ноября 2022 года: дожди и потепление

20:35, 10 ноя 2022

11 ноября, в Башкирии ожидаются дожди и потепление. Об этом в своем прогнозе рассказала пресс-служба регионального МЧС.

Жителей республики ожидает облачная погода, также в регионе пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер будет юго-западный 7-12 м/с.



Ночь выдастся прохладной, столбики термометров опустятся до -2, +3°. Днем будет теплее, воздух прогреется до 0, +5°.

На региональных дорогах метеорологи прогнозируют ухудшение видимости в тумане и в осадках до 500 и менее метров. На востоке ночью и утром в Башкирии ожидается гололедица.

Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: погода
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