Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Бирска Алексей Антоненко

09:30, 11 ноя 2022

В Бирске простились с погибшим во время специальной военной операции младшим сержантом Алексеем Антоненко. В сообщении администрации Бирского района говорится, что он был добровольцем башкирского батальона имени Шаймуратова.







Алексей родился 26 декабря 1977 года в селе Напас в Каргасокском районе Томской области. С 1997 по 1999 год служил в армии. 19 июня 2006-го пошел служить по контракту, поступив в военную часть Югры. Службу завершил 8 сентября 2009 года.



1 июля 2022 года он отправился на спецоперацию. Служил по контракту в батальоне Шаймуратова.





— Погиб 30 октября 2022 года при выполнении задач в ходе специальной военной операции на территориях Украины, Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики, до конца исполняя свой воинский долг, — рассказали в администрации района.

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Фото: «Победа»