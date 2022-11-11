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В Салаватском районе Башкирии на реке поселилась стая белых лебедей

В Салаватском районе Башкирии на реке поселилась стая белых лебедей

09:54, 11 ноя 2022

В Салаватском районе на реке Юрюзань поселилась стая белых лебедей. Их заметили жители деревни Новые Каратавлы.

Выводок еще не окреп, поэтому птицы решили не бросать своих птенцов одних и остались с ними. Возможно, к зиме молодняк наберется сил, и тогда лебеди смогут улететь в теплые края.



Сейчас на реке живут 10 птиц, пишет издание «На земле Салавата». Они помогают друг другу добывать еду и греются, собравшись все вместе.

Ранее сообщалось о том, что в Салаватском районе Башкирии ветеринар и фермер спасли от смерти детеныша косули. Две недели животное будет под надзором ветеринаров, а потом, судя по всему, косулю передадут в приют для диких животных.

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Источник: www.proural.info
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