В Бурзянском районе Башкирии «исчезло» Плавучее озеро

14:08, 11 ноя 2022

В Бурзянском районе «пропало» озеро Ыгышма, или Плавучее озеро: вся вода ушла под землю. Сотрудники заповедника «Шульган-Таш», на территории которого расположен водоем, рассказали, что это происходит второй год подряд.







По словам местных жителей, озеро исчезало в 1921,1975 и в 2021 годах. По легенде, однажды после ухода воды на дне озера выросла береза. Когда вода прибыла, дерево поднялось на поверхность и плавало по воде, поэтому озеро прозвали Плавучим. Спустя некоторое время береза закрепилась на берегу и пустила корни.





Научные сотрудники считают, что для карстовых озер «пропажа» воды — нормальное явление, со временем водоем восстанавливается. Для озера Ыгышма цикличность исчезновения составляла 50 лет, однако по неизвестным причинам такое явление повторилось через год.

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Фото: соцсети заповедника «Шульган-Таш»