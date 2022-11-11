В Бурзянском районе Башкирии «исчезло» Плавучее озеро
14:08, 11 ноя 2022
В Бурзянском районе «пропало» озеро Ыгышма, или Плавучее озеро: вся вода ушла под землю. Сотрудники заповедника «Шульган-Таш», на территории которого расположен водоем, рассказали, что это происходит второй год подряд.
По словам местных жителей, озеро исчезало в 1921,1975 и в 2021 годах. По легенде, однажды после ухода воды на дне озера выросла береза. Когда вода прибыла, дерево поднялось на поверхность и плавало по воде, поэтому озеро прозвали Плавучим. Спустя некоторое время береза закрепилась на берегу и пустила корни.
Научные сотрудники считают, что для карстовых озер «пропажа» воды — нормальное явление, со временем водоем восстанавливается. Для озера Ыгышма цикличность исчезновения составляла 50 лет, однако по неизвестным причинам такое явление повторилось через год.
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