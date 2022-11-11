Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »

В Бурзянском районе Башкирии «исчезло» Плавучее озеро

В Бурзянском районе Башкирии «исчезло» Плавучее озеро

14:08, 11 ноя 2022

В Бурзянском районе «пропало» озеро Ыгышма, или Плавучее озеро: вся вода ушла под землю. Сотрудники заповедника «Шульган-Таш», на территории которого расположен водоем, рассказали, что это происходит второй год подряд.



По словам местных жителей, озеро исчезало  в 1921,1975 и в 2021 годах. По легенде, однажды после ухода воды на дне озера выросла береза. Когда вода прибыла, дерево поднялось на поверхность и плавало по воде, поэтому озеро прозвали Плавучим. Спустя некоторое время береза закрепилась на берегу и пустила корни.


Научные сотрудники считают, что для карстовых озер «пропажа» воды — нормальное явление, со временем водоем восстанавливается. Для озера Ыгышма цикличность исчезновения составляла 50 лет, однако по неизвестным причинам такое явление повторилось через год.

Читайте также:

В Бурзянском районе Башкирии повысилась рождаемость
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.proural.info
Фото: соцсети заповедника «Шульган-Таш»
Теги: Бурзянский район
Читайте также

В Башкирии рядом с заповедником ушло под землю древнее озеро
Происшествия в Башкирии
В Башкирии рядом с заповедником ушло под землю древнее озеро
В Башкирии озеро Кандрыкуль стало непригодным для купания
Общество в Башкирии
В Башкирии озеро Кандрыкуль стало непригодным для купания
Солдатское озеро в Уфе: версии происхождения
Это интересно
Солдатское озеро в Уфе: версии происхождения
В Башкирии определили места для безопасной зимней рыбалки
Общество в Башкирии
В Башкирии определили места для безопасной зимней рыбалки


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: