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В Белорецком районе Башкирии матерям двух участников СВО привезли дрова

В Белорецком районе Башкирии матерям двух участников СВО привезли дрова

14:45, 11 ноя 2022

В Белорецком районе жители села Ассы обеспечили дровами матерей двух мобилизованных. Об этом рассказал глава администрации района Андрей Иванюта.



— Из Ассов ушли на специальную военную операцию двое мужчин, в селе у них остались матери, которые проживают одни. Работы по газификации только начинаются в этом году, у сельчан печное отопление. Местные мужчины и администрация сельского поселения решили помочь, — написал он в соцсетях.

Неравнодушным выделили делянку, они пригнали свою технику и напилили четыре машины древесины. В ближайшие дни мужчины наколют дрова и сложат их в поленницы.

Андрей Иванюта поблагодарил сельчан за работу и поддержку.

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Источник: www.proural.info
Фото: Андрей Иванюта / Vk.com
Теги: Белорецкий район Иванюта Андрей Иванович сво
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