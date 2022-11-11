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Погода в Башкирии 12 ноября 2022 года: холодно и дождь

Погода в Башкирии 12 ноября 2022 года: холодно и дождь

19:19, 11 ноя 2022

В Башкирии в субботу, 12 ноября, сохранятся дожди и умеренно холодная погода, местами возникнет туман. Такой прогноз дали синоптики регионального Гидрометцентра.

Особенно ненастная погода будет на востоке республики. Там вместе с дождем выпадет снег, который отложится на проводах и деревьях, также появится гололед.

Ветер в республике будет западным, умеренным. Местами возможны порывы до сильного (по данным МЧС, до 22 метров в секунду). Температура воздуха как днем, так и ночью составит -1, +4°.

Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather
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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: погода
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