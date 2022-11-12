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Стало известно, когда в Башкирии выпадет снег

Стало известно, когда в Башкирии выпадет снег

13:53, 12 ноя 2022

В Башгидрометцентре рассказали, когда в Башкирии установится снежный покров. По информации синоптиков, уже в эти выходные на территорию республики сместится активный циклон из Скандинавии, в его циркуляции погода ожидается неблагоприятиной. Этой приведет к тому, что 12 и 13 ноября пройдут дожди разной интенсивности, причем в воскресенье местами до сильных.



— В восточных районах республики ожидаются осадки в виде мокрого снега, гололедные явления, — рассказали в Башгидрометцентре. — Будет ветрено, порывы юго-западного ветра местами будут достигать 17–22 м/с. Температура воздуха ночью и днем 0... +5°.

Уже в начале следующей недели республика окажется в тыловой части этого циклона, благодаря чему начнет проникать арктический воздух. Это поспособствует снижению температуры до отрицательных значений, полагают синоптики, следовательно, дожди перейдут в снег.


— Местами мокрый снег отложится на проводах и деревьях, на дорогах снежный накат, гололедица, — сообщили эксперты. — В середине месяца повсеместно по республике установится постоянный снежный покров, что на неделю позже климатических сроков.

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Источник: ufa1.ru
Теги: погода
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