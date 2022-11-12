Во время спецоперации на Украине погиб житель Янаульского района Алексей Антоненко

19:15, 12 ноя 2022

В ходе специальной военной операции на Украине погиб рядовой контрактной службы Шляпников Константин Анатольевич. Сегодня мы проводили его в последний путь.







Константин родился 24 июня 2001 года в городе Кунгуре Пермского края. Там же вырос и убыл на военную срочную службу в ряды Вооруженных сил РФ. Проходил ее в Белгородской области. Далее заключил контракт.



С февраля по май 2022 года находился в служебной командировке на территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Украины. 1 октября 2022 года вновь отбыл в зону специальной военной операции для проведения боевых действий. Служил в должности водителя.



Погиб 24 октября 2022 года в п. Сватово Луганской области при проведении боевых действий в ходе специальной военной операции.







В 2020 году семья Шляпниковых переехала в с. Карманово. Здесь же состоялся прощальный митинг. Похоронили бойца в Пермском крае.

Несмотря на молодой возраст, в трудный, ответственный для всей страны период Константин встал на защиту мирной жизни граждан, национальной безопасности России. Он мужественно боролся за мир, за свой дом, за тех, кто был дорог сердцу и кого любил.



Выражаем глубокие соболезнования родным, близким, друзьям, сослуживцам погибшего.

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Источник: Администрация Янаульского района

Фото: Администрация Янаульского района