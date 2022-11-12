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Погода в Башкирии 13 ноября 2022 года: сильный дождь и ветер

Погода в Башкирии 13 ноября 2022 года: сильный дождь и ветер

23:03, 12 ноя 2022

В воскресенье, 13 ноября, погода в Башкирии преподнесет неприятный сюрприз. МЧС объявило штормовое предупреждение.

По информации, предоставленной синоптиками, на территории Башкирии прогнозируется снег, сильные дожди, гололед и резкие порывы ветра со скоростью до 22 метров в секунду. Также на дорогах ожидается туман с ухудшением видимости.



Жителей республики настоятельно просят быть внимательными и следовать правилам безопасности.

В Уфе температура воздуха поднимется до 5 градусов. Ночью ожидается 1 градус выше нуля.

Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather

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Источник: news102.ru
Теги: погода
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