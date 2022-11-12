Погода в Башкирии 13 ноября 2022 года: сильный дождь и ветер
23:03, 12 ноя 2022
В воскресенье, 13 ноября, погода в Башкирии преподнесет неприятный сюрприз. МЧС объявило штормовое предупреждение.
По информации, предоставленной синоптиками, на территории Башкирии прогнозируется снег, сильные дожди, гололед и резкие порывы ветра со скоростью до 22 метров в секунду. Также на дорогах ожидается туман с ухудшением видимости.
Жителей республики настоятельно просят быть внимательными и следовать правилам безопасности.
В Уфе температура воздуха поднимется до 5 градусов. Ночью ожидается 1 градус выше нуля.