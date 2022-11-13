Врачи осмотрели мобилизованных из Башкирии солдат

12:29, 13 ноя 2022

Руководитель аппарата правительства – министр Башкирии Азамат Абдрахманов, с мая командированный в Луганск, съездил на помощь нашим мобилизованным, находящимся на линии фронта.







- Там стоят четыре взвода из Башкирии, они связались с нами и попросили помочь. От Красного Луча тут по прямой дороге всего 90 километров. Мы собрали людей, теплые вещи, нательное белье, носки, бакалею, картошку, сгущенку, тушенку, чай-соль, нужные медикаменты. С нами поехали врачи и медсестры. На месте они развернули мини-госпиталь и провели полный профосмотр. Одним поставили капельницу, другим - уколы, третьим – систему. Всем солдатам дали персональные рекомендации и выписали препараты. Одного бойца мы забрали с собой, у него контузия, сейчас он в госпитале и его жизни ничего не угрожает, – рассказал Азамат Абдрахманов.





Заодно башкирские врачи осмотрели солдат из Пензы, Волгограда и Владимира, которые пришли, увидев приехавшие машины.



- Спасибо огромное нашим врачам и дорожникам, что помогли поддержать наших ребят! На следующей неделе поедем еще раз, - говорит Азамат Абдрахманов.

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