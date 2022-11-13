Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »

Врачи осмотрели мобилизованных из Башкирии солдат

Врачи осмотрели мобилизованных из Башкирии солдат

12:29, 13 ноя 2022

Руководитель аппарата правительства – министр Башкирии Азамат Абдрахманов, с мая командированный в Луганск, съездил на помощь нашим мобилизованным, находящимся на линии фронта. 



- Там стоят четыре взвода из Башкирии, они связались с нами и попросили помочь. От Красного Луча тут по прямой дороге всего 90 километров. Мы собрали людей, теплые вещи, нательное белье, носки, бакалею, картошку, сгущенку, тушенку, чай-соль, нужные медикаменты. С нами поехали врачи и медсестры. На месте они развернули мини-госпиталь и провели полный профосмотр. Одним поставили капельницу, другим - уколы, третьим – систему. Всем солдатам дали персональные рекомендации и выписали препараты. Одного бойца мы забрали с собой, у него контузия, сейчас он в госпитале и его жизни ничего не угрожает, – рассказал Азамат Абдрахманов.


Заодно башкирские врачи осмотрели солдат из Пензы, Волгограда и Владимира, которые пришли, увидев приехавшие машины. 

- Спасибо огромное нашим врачам и дорожникам, что помогли поддержать наших ребят! На следующей неделе поедем еще раз, - говорит Азамат Абдрахманов.

Читайте также:

В Башкортостане в рамках частичной мобилизации призвали 40 медиков
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.bashinform.ru
Теги: мобилизация спецоперация
Читайте также

В Луганск из Башкирии прибыли врачи и гуманитарная помощь
Общество в Башкирии
В Луганск из Башкирии прибыли врачи и гуманитарная помощь
Бывший глава Ишимбайского района Азамат Абдрахманов возглавит аппарат правительства Башкирии
Политика в Башкирии
Бывший глава Ишимбайского района Азамат Абдрахманов возглавит аппарат правительства Башкирии
Оскандалившийся экс-глава Ишимбайского района возглавит аппарат правительства Башкирии
Политика в Башкирии
Оскандалившийся экс-глава Ишимбайского района возглавит аппарат правительства Башкирии
У мобилизованных из Уфимского района появился маленький подопечный
Общество в Башкирии
У мобилизованных из Уфимского района появился маленький подопечный


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: