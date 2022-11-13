Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »

Уфимский пчеловод отправил военнослужащим в зону СВО 100 кг меда

Уфимский пчеловод отправил военнослужащим в зону СВО 100 кг меда

12:37, 13 ноя 2022

Уфимский пчеловод Фарит Аюпов передал 100 кг меда военнослужащим, которые сейчас находятся в зоне проведения спецоперации. Об этом на своей странице в соцсетях сообщил глава администрации Ленинского района столицы Башкирии Олег Котов.



«Фарит Хаматович привез для бойцов батальонов Минигали Шаймуратова и имени Александра Достовалова 150 банок меда со своей пасеки. Пчеловод заботливо и надежно упаковал мед в пластиковую тару емкостью по 0,5 литров. Фарит Хаматович держит пасеку в деревне Карагай-Куль Благовещенского района республики, а сам вместе с супругой живет в Ленинском районе Уфы», – рассказал Котов.


Фарит Аюпов ранее служил начальником в пожарной части Ленинского района Уфы, ушел на пенсию в звании подполковника. Сейчас уфимец занимается пчеловодством.

Читайте также:

Расул Кашапов из Аскинского района Башкирии удостоен звания Героя России за подвиг в ходе СВО
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gorobzor.ru
Фото: соцсети Олега Котова
Теги: Уфа спецоперация
Читайте также

Из Башкирии в зону СВО отправился конвой с грузом для добровольцев батальона Шаймуратова
Общество в Башкирии
Из Башкирии в зону СВО отправился конвой с грузом для добровольцев батальона Шаймуратова
В Башкирии с военной спецоперации на Украине вернулись бойцы Росгвардии
Общество в Башкирии
В Башкирии с военной спецоперации на Украине вернулись бойцы Росгвардии
Пчеловод из Мишкинского района изобрел метод, позволяющий увеличить производительность маточного молочка
Общество в Башкирии
Пчеловод из Мишкинского района изобрел метод, позволяющий увеличить производительность маточного молочка
Пенсионер из Агидели отправил для бойцов СВО 35 кг меда со своей пасеки
Общество в Башкирии
Пенсионер из Агидели отправил для бойцов СВО 35 кг меда со своей пасеки


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: