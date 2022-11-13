Уфимский пчеловод отправил военнослужащим в зону СВО 100 кг меда

12:37, 13 ноя 2022

Уфимский пчеловод Фарит Аюпов передал 100 кг меда военнослужащим, которые сейчас находятся в зоне проведения спецоперации. Об этом на своей странице в соцсетях сообщил глава администрации Ленинского района столицы Башкирии Олег Котов.







«Фарит Хаматович привез для бойцов батальонов Минигали Шаймуратова и имени Александра Достовалова 150 банок меда со своей пасеки. Пчеловод заботливо и надежно упаковал мед в пластиковую тару емкостью по 0,5 литров. Фарит Хаматович держит пасеку в деревне Карагай-Куль Благовещенского района республики, а сам вместе с супругой живет в Ленинском районе Уфы», – рассказал Котов.





Фарит Аюпов ранее служил начальником в пожарной части Ленинского района Уфы, ушел на пенсию в звании подполковника. Сейчас уфимец занимается пчеловодством.

Читайте также: Расул Кашапов из Аскинского района Башкирии удостоен звания Героя России за подвиг в ходе СВО

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: соцсети Олега Котова