На Башкирию надвигаются морозы

21:31, 13 ноя 2022

Жителей Башкирии ожидает последний день с плюсовой температурой перед морозами. Синоптики представили прогноз на 14 ноября.



По данным регионального Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, завтра по региону прогнозируется мокрый снег, местами до умеренного, в отдельных районах — гололед, отложение мокрого снега на проводах и деревьях, на дорогах гололедица, снежный накат.







Температура воздуха ночью и днем -3, +2 градуса.



Ветер северный умеренный.



В последующие дни температура воздуха опустится до -8 градусов.



Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather

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