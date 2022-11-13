На Башкирию надвигаются морозы

Жителей Башкирии ожидает последний день с плюсовой температурой перед морозами. Синоптики представили прогноз на 14 ноября.
По данным регионального Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, завтра по региону прогнозируется мокрый снег, местами до умеренного, в отдельных районах — гололед, отложение мокрого снега на проводах и деревьях, на дорогах гололедица, снежный накат.
Температура воздуха ночью и днем -3, +2 градуса.
Ветер северный умеренный.
В последующие дни температура воздуха опустится до -8 градусов.