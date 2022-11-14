Глава Белорецкого района Башкирии обратился к местным жителям с экстренным сообщением

09:10, 14 ноя 2022

Глава Белорецкого района Андрей Иванюта опубликовал на своих страницах соцсетей предупреждение об ухудшении погоды. По его словам, в районе наблюдаются сильные осадки и ухудшение видимости. В связи с этим Иванюта посоветовал оставаться по-возможности дома.







– В некоторых населенных пунктах, на отдельных участках дорог выпало до тридцати сантиметров снега, в ближайшие дни также ожидается снег с дождем, на дорогах снежный накат, гололедица, туман, – отметил Иванюта.



Глава района сообщил, что коммунальные и экстренные службы работают в усиленном режиме, в первую очередь расчищают дороги республиканского значения. В районе Ассинского, Зигащинского и Туканского сельсоветов, отметил он, выпало большое количество снега.

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Фото: страницы Андрея Иванюты в соцсетях