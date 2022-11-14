Мобилизованные из Башкортостана записали видео с просьбой о помощи

09:38, 14 ноя 2022

Мобилизованные из Башкирии записали видео, попросив дать ему широкую огласку. Они рассказали, что выданные им бронежилеты не подходят для нахождения на передней линии фронта и ведения боевых действий.







— Нам выдали бронежилеты, которые нельзя надеть как нужно. Они не подходят по размеру, закрывают тело не полностью и могут не выдержать силу удара пуль, — говорят солдаты.



Бойцы продемонстрировали, как пытаются надеть бронежилет на одного из ребят, но у них не получилось этого сделать: если застегнуть его с одной стороны, то с другой застежка вылетает. Средство защиты слишком маленькое и напоминает летний женский топ.

Кроме того, по словам мужчин, нежное довольствие выплатили не всем или не полностью.





— Мы вообще не понимаем, что происходит. Почему нас не может обеспечить нормальными средствами бронезащиты? Мы не отказываемся идти на переднюю линию фронта, но идти так нам тоже не хочется. Мы все хотим вернуться домой живыми и здоровыми, — добавили бойцы.

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Фото: скриншот видео