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В Октябрьском матери троих детей не делают бесплатную операцию

В Октябрьском матери троих детей не делают бесплатную операцию

10:06, 14 ноя 2022

Мать троих детей Алина из Октябрьского рассказала о проблемах, с которыми столкнулась после рождения третьего ребенка. Во время беременности у женщины обнаружили поясничную грыжу в 12 мм.



Многодетная мать не может ни ходить, ни сидеть и стала лежачей. Сейчас врачи отправляют Алину на экстренную операцию, однако денег на нее у семьи нет.

— Я лежу и мучаюсь от болей, с тремя детьми. И не могу просто лечь на операцию бесплатно, разве это нормально? Никаких даже нет льгот для многодетной семьи, — сообщила Алина.


Женщина сообщила, что весь семейный бюджет уходит на оплату кредитов, ипотеки, квартплаты и на еду детям. При этом пособие женщина получается только на одного девятимесячного ребенка. Алина не понимает, почему многодетной матери не могут сделать операцию бесплатно.

— Операция платная, анализы платные, вопрос, откуда деньги брать! — возмутилась мать троих детей.

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Источник: proural.info
Теги: Октябрьский
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