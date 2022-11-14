В Баймакском районе Башкирии из-за взрывных работ перекроют участок трассы

12:26, 14 ноя 2022

Сегодня, 14 ноября, на трассе Магниторгоск-Ира перекроют участок с 87 по 89 км на территории Баймакского района.



Закрытие проезда связано с проведением взрывных работ на карьере Худолазского месторождения известняков. Движение на участке перекроют с 14 до 17 часов. Участников автомобильного движения просят заранее спланировать маршрут и время поездок.







Ранее сообщалось о том, что в Баймакском районе Башкирии обнаружили косулю без реакции на человека и с пеной у рта. 8 ноября видео с заболевшим животным в охотничьих угодьях близ деревни Березовка в Баймакском районе заснял охотник Алексей Пономаренко. Об этом сообщили в региональном министерстве природопользования и экологии.

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