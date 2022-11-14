Семьи мобилизованных получат выплаты за декабрь досрочно
14:02, 14 ноя 2022
Минобороны перечислит мобилизованным выплаты за декабрь досрочно до 25 числа
Об этом говорится в ответе замминистра Минобороны Татьяны Шевцовой на запрос депутата Госдумы Максима Иванова.
Копию документа депутат опубликовал в своем телеграм-канале в понедельник, 14 ноября.
Денежное довольствие мобилизованные получают с 10 по 20 число следующего месяца. То есть к новогодним праздникам их семьи могли бы остаться без средств.
«Чтобы такого не произошло, Минобороны делает исключение: средства за декабрь выплатят в тот же месяц до 25 декабря», — объяснил депутат.
Ранее Мобилизованные из Башкортостана записали видео с просьбой о помощи.
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Источник:
mkset.ru
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