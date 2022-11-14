В Башкортостане закупят новогодние подарки для многодетных семей на сумму 5,9 млн рублей

14:27, 14 ноя 2022

В Башкирии для многодетных семей, в которых пять и более детей до 18 лет, закупят новогодние подарки на сумму в 5,9 млн рублей. Об этом сегодня, 14 ноября, на оперативном совещании в правительстве РБ сообщила замминистра семьи, труда и социальной защиты населения региона Ольга Кабанова.







Подарками традиционно, согласно указу главы Башкирии о праздновании Нового года, обеспечивают детей до 14 лет из многодетных семей. В этом году, по словам замминистра, закупят 17 403 подарка.



В 2019 году на гостинцы для детей выделяли 5,3 млн рублей. В 2020 году — 5,9 млн рублей. В 2021 году эта сумма достигла 7,01 млн рублей.



Ольга Кабанова также пояснила, что вручать подарки будут учреждения социальной поддержки населения и центры «Семья».

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