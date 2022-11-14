Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »

В Башкортостане закупят новогодние подарки для многодетных семей на сумму 5,9 млн рублей

В Башкортостане закупят новогодние подарки для многодетных семей на сумму 5,9 млн рублей

14:27, 14 ноя 2022

В Башкирии для многодетных семей, в которых пять и более детей до 18 лет, закупят новогодние подарки на сумму в 5,9 млн рублей. Об этом сегодня, 14 ноября, на оперативном совещании в правительстве РБ сообщила замминистра семьи, труда и социальной защиты населения региона Ольга Кабанова.



Подарками традиционно, согласно указу главы Башкирии о праздновании Нового года, обеспечивают детей до 14 лет из многодетных семей. В этом году, по словам замминистра, закупят 17 403 подарка.

В 2019 году на гостинцы для детей выделяли 5,3 млн рублей. В 2020 году — 5,9 млн рублей. В 2021 году эта сумма достигла 7,01 млн рублей.

Ольга Кабанова также пояснила, что вручать подарки будут учреждения социальной поддержки населения и центры «Семья».

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: proural.info
Теги: новый год подарки многодетные семьи
Читайте также

В Башкирии отменили республиканскую елку для школьников
Общество в Башкирии
В Башкирии отменили республиканскую елку для школьников
В Башкирии семьи воспитывающие 8 детей поддержат единовременными выплатами
Общество в Башкирии
В Башкирии семьи воспитывающие 8 детей поддержат единовременными выплатами
В Башкирии с начала 2018 года около 5,5 тысяч семей получили статус многодетных
Общество в Башкирии
В Башкирии с начала 2018 года около 5,5 тысяч семей получили статус многодетных
Ольга Кабанова назначена первым заместителем министра семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии
Политика в Башкирии
Ольга Кабанова назначена первым заместителем министра семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: