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Жители Башкирии пожаловались, что их не берут в батальон имени Салавата Юлаева

Жители Башкирии пожаловались, что их не берут в батальон имени Салавата Юлаева

14:49, 14 ноя 2022

Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров рассказал, почему в добровольческий батальон имени Салавата Юлаева берут не всех. Об этом глава правительства рассказал сегодня, 14 ноября, на оперативном совещании в Центре управления республикой.



– Этот батальон идет в Росгвардию, а там есть свои определенные ограничения. Поэтому нам надо с людьми, которые хотя служить, но по какой-то причине их пока не берут, провести беседу, чтобы понять, чем мы можем им помочь, – заявил Назаров.

Напомним, народный батальон имени Салавата Юлаева был создан уфимцем Артуром Юмагужиным и его своими боевыми товарищами. Его формирование поддержал глава Башкирии Радий Хабиров.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: vk.com/agnazarov
Теги: добровольцы батальон салавата юлаева
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