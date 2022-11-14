Жители Башкирии пожаловались, что их не берут в батальон имени Салавата Юлаева

14:49, 14 ноя 2022

Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров рассказал, почему в добровольческий батальон имени Салавата Юлаева берут не всех. Об этом глава правительства рассказал сегодня, 14 ноября, на оперативном совещании в Центре управления республикой.







– Этот батальон идет в Росгвардию, а там есть свои определенные ограничения. Поэтому нам надо с людьми, которые хотя служить, но по какой-то причине их пока не берут, провести беседу, чтобы понять, чем мы можем им помочь, – заявил Назаров.



Напомним, народный батальон имени Салавата Юлаева был создан уфимцем Артуром Юмагужиным и его своими боевыми товарищами. Его формирование поддержал глава Башкирии Радий Хабиров.

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Фото: vk.com/agnazarov