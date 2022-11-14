Фермер из Стерлитамакского района Башкирии передал раненым в СВО военным 1 тыс. кг меда

17:37, 14 ноя 2022

Фермер из Стерлитамакского района Башкирии Анатолий Долгий передал 1 тыс. кг меда военным госпиталям, где лечатся раненые участники специальной военной операции. Об этом сообщило издание «Сельские Нивы».







– На семейном совете с супругой подумали и приняли решение поддержать ребят, которые находятся в военных госпиталях. Пусть бойцы поправляют здоровье. Попьют чай с мёдом, дом вспомнят, теплее станет. К тому же одна ложка мёда на ночь - это здоровый сон и восстановление организма, – поделился Долгий.



Он заявил, что и сам бы стал участником СВО, однако возраст уже не позволяет. По словам фермера, каждый житель республики «по возможности должен помогать Родине в трудную минуту».

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Фото: Подслушано в Башикрии