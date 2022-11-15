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В Стерлитамаке простятся с тремя участниками спецоперации на Украине

В Стерлитамаке простятся с тремя участниками спецоперации на Украине

14:06, 15 ноя 2022

Трое жителей Стерлитамака погибли в ходе выполнения спецоперации на Украине. Об этом сообщил мэр города Рустем Газизов.

В соцсетях горожане пишут, что мужчины ушли на фронт в рамках частичной мобилизации. Они выражают соболезнования родным и близким погибших.



Прощание с бойцами состоится 16 ноября на площади ГДК. В 10:30 в последний путь проводят Альберта Шавалиева, в 11:30 — Евгения Коломийца, в 13:00 — Александра Орлова.

Ранее сообщалось о том, что во время спецоперации на Украине погиб уроженец Стерлитамака Яков Чаунас. Горожане в соцсетях рассказали, что он ушел на фронт в рамках частичной мобилизации. Знакомые говорят о нем как об очень добром человеке.

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Источник: www.proural.info
Теги: Стерлитамак Стерлитамакский район мобилизация спецоперация Погибшие на Украине
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