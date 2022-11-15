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Погода в Башкирии 16 ноября 2022 года: снегопады и морозы до -14°

Погода в Башкирии 16 ноября 2022 года: снегопады и морозы до -14°

22:22, 15 ноя 2022

16 ноября, в Башкирии ожидаются снегопады и морозы. Это следует из прогноза, который опубликовала пресс-служба регионального МЧС.

Синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями и осадки в виде снега. Ветер будет северо-западный, западный 7-12 метров в секунду.



Грядущая ночь выдастся очень холодной, столбики термометров опустятся до -9,-14°. Днем станет теплее, но ненамного, воздух прогреется до -6, -11°.

Также метеорологи предупреждают, что на отдельных участках дорог республики ожидается гололедица.

Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: погода
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