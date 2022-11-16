Флаг Башкирии подняли в зоне СВО

На блокпосту в зоне проведения специальной военной операции развевается флаг Башкирии. Об этом сообщается на телеграм-канале «Башкирский батальон».
Флаг можно заметить на видео, которое опубликовано в мессенджере. На ролике видно, что погода сухая, солнечная, а бойцы в это время проверяют состояние оружия.
Также вместе с башкирским вывешены флаги России и военной разведки страны.
Ранее сообщалось о том, что руководитель аппарата правительства – министр Башкирии Азамат Абдрахманов, с мая командированный в Луганск, съездил на помощь нашим мобилизованным, находящимся на линии фронта.