Флаг Башкирии подняли в зоне СВО

10:31, 16 ноя 2022

На блокпосту в зоне проведения специальной военной операции развевается флаг Башкирии. Об этом сообщается на телеграм-канале «Башкирский батальон».



Флаг можно заметить на видео, которое опубликовано в мессенджере. На ролике видно, что погода сухая, солнечная, а бойцы в это время проверяют состояние оружия.



Также вместе с башкирским вывешены флаги России и военной разведки страны.



Ранее сообщалось о том, что руководитель аппарата правительства – министр Башкирии Азамат Абдрахманов, с мая командированный в Луганск, съездил на помощь нашим мобилизованным, находящимся на линии фронта.



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