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Флаг Башкирии подняли в зоне СВО

Флаг Башкирии подняли в зоне СВО

10:31, 16 ноя 2022

На блокпосту в зоне проведения специальной военной операции развевается флаг Башкирии. Об этом сообщается на телеграм-канале «Башкирский батальон».

Флаг можно заметить на видео, которое опубликовано в мессенджере. На ролике видно, что погода сухая, солнечная, а бойцы в это время проверяют состояние оружия.

Также вместе с башкирским вывешены флаги России и военной разведки страны.

Ранее сообщалось о том, что руководитель аппарата правительства – министр Башкирии Азамат Абдрахманов, с мая командированный в Луганск, съездил на помощь нашим мобилизованным, находящимся на линии фронта. 

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Источник: www.proural.info
Теги: сво флаг Башкирия
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