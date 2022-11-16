Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »

В Октябрьском приступили к строительству ледового городка к Новому году

В Октябрьском приступили к строительству ледового городка к Новому году

11:40, 16 ноя 2022

В Октябрьском на площади имени Ленина начали строить ледовый городок к Новому году. Чтобы дети могли спокойно гулять, территорию около главной елки перекрыли до 25 января.



Второй ледовый городок будет в парке «Звездный». Об этом в своих социальных сетях рассказал глава местной администрации Алексей Шмелев.

Он отметил, что из-за сложной ситуации в стране тратить деньги на покупку новых украшений не станут. Также местные власти отказались от установки больших горок на площади. По словам мэра города, это связано с большими затратами на их сертификацию.


— Будут маленькие горки для малышей, будет лабиринт, фотозоны, новогодняя иллюминация, — сказал Алексей Шмелев.

Он также добавил, что горки для подростков оборудуют на естественных склонах в парке имени Юрия Гагарина.

Читайте также:

В Октябрьском матери троих детей не делают бесплатную операцию
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: proural.info
Фото: соцсети
Теги: Октябрьский ледовый городок
Читайте также

В Стерлитамаке на ледовый городок потратят 2 млн рублей
Экономика в Башкирии
В Стерлитамаке на ледовый городок потратят 2 млн рублей
Новогодние праздники в Уфе: куда сходить с детьми
Общество в Башкирии
Новогодние праздники в Уфе: куда сходить с детьми
В Уфе новогодние елки украсит итальянская иллюминация
Общество в Башкирии
В Уфе новогодние елки украсит итальянская иллюминация
В Белорецке толпа вандалов разгромила ледовый городок
Происшествия в Башкирии
В Белорецке толпа вандалов разгромила ледовый городок


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: