В Октябрьском приступили к строительству ледового городка к Новому году

11:40, 16 ноя 2022

В Октябрьском на площади имени Ленина начали строить ледовый городок к Новому году. Чтобы дети могли спокойно гулять, территорию около главной елки перекрыли до 25 января.







Второй ледовый городок будет в парке «Звездный». Об этом в своих социальных сетях рассказал глава местной администрации Алексей Шмелев.



Он отметил, что из-за сложной ситуации в стране тратить деньги на покупку новых украшений не станут. Также местные власти отказались от установки больших горок на площади. По словам мэра города, это связано с большими затратами на их сертификацию.





— Будут маленькие горки для малышей, будет лабиринт, фотозоны, новогодняя иллюминация, — сказал Алексей Шмелев.



Он также добавил, что горки для подростков оборудуют на естественных склонах в парке имени Юрия Гагарина.

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Фото: соцсети