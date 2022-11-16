В Октябрьском приступили к строительству ледового городка к Новому году
11:40, 16 ноя 2022
В Октябрьском на площади имени Ленина начали строить ледовый городок к Новому году. Чтобы дети могли спокойно гулять, территорию около главной елки перекрыли до 25 января.
Второй ледовый городок будет в парке «Звездный». Об этом в своих социальных сетях рассказал глава местной администрации Алексей Шмелев.
Он отметил, что из-за сложной ситуации в стране тратить деньги на покупку новых украшений не станут. Также местные власти отказались от установки больших горок на площади. По словам мэра города, это связано с большими затратами на их сертификацию.
— Будут маленькие горки для малышей, будет лабиринт, фотозоны, новогодняя иллюминация, — сказал Алексей Шмелев.
Он также добавил, что горки для подростков оборудуют на естественных склонах в парке имени Юрия Гагарина.