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Глава Стерлитамака посетил в Пензе мобилизованных из Башкирии

Глава Стерлитамака посетил в Пензе мобилизованных из Башкирии

13:53, 16 ноя 2022

Глава Стерлитамака Рустем Газизов побывал у мобилизованных в Пензе. Он рассказал, что горожан распределили по трем подразделениям.

Сотрудники администрации привезли бойцам самое необходимое: армейские разгрузки, рации, электроинструменты, медикаменты, термобелье и продукты.

— Пообщались, записали их просьбы и пожелания. Передали приветы и добрые напутствия от лица всех наших горожан и, конечно же, от родственников. Стерлитамак своих не бросает! — написал в соцсетях Рустем Газизов.
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Источник: www.proural.info
Теги: Стерлитамак Стерлитамакский район мобилизация Газизов Рустем
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