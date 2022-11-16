Глава Стерлитамака посетил в Пензе мобилизованных из Башкирии

13:53, 16 ноя 2022

Глава Стерлитамака Рустем Газизов побывал у мобилизованных в Пензе. Он рассказал, что горожан распределили по трем подразделениям.



Сотрудники администрации привезли бойцам самое необходимое: армейские разгрузки, рации, электроинструменты, медикаменты, термобелье и продукты.



— Пообщались, записали их просьбы и пожелания. Передали приветы и добрые напутствия от лица всех наших горожан и, конечно же, от родственников. Стерлитамак своих не бросает! — написал в соцсетях Рустем Газизов.

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