В Башкортостане на месте аварии врач-анестезиолог спас жизнь пострадавшему

14:09, 16 ноя 2022

Врач из Башкирии оказал экстренную помощь пострадавшему в ДТП на трассе Авдон — Юматово. Заведующий отделением анестезиологии-реанимации № 2 республиканского клинического перинатального центра Ильнур Масалимов оказался на месте аварии и провел реанимацию пострадавшему, у которого остановилось сердце. Об этом рассказали в ЦУР Башкирии.







За этот поступок Ильнур Масалимов награжден орденом генерала Минигали Шаймуратова.



Врачом Ильнур Масалимов решил стать еще в школе. В юности он совмещал работу и учебу в колледже.



«Я считаю главной миссией своей профессии спасать людей, продлевать им жизнь. И для этого я буду делать все, что могу, что знаю и что умею», — говорит Ильнур Вахитович.

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Фото: скриншот видео