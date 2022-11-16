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В Башкортостане на месте аварии врач-анестезиолог спас жизнь пострадавшему

В Башкортостане на месте аварии врач-анестезиолог спас жизнь пострадавшему

14:09, 16 ноя 2022

Врач из Башкирии оказал экстренную помощь пострадавшему в ДТП на трассе Авдон — Юматово. Заведующий отделением анестезиологии-реанимации № 2 республиканского клинического перинатального центра Ильнур Масалимов оказался на месте аварии и провел реанимацию пострадавшему, у которого остановилось сердце. Об этом рассказали в ЦУР Башкирии.



За этот поступок Ильнур Масалимов награжден орденом генерала Минигали Шаймуратова.

Врачом Ильнур Масалимов решил стать еще в школе. В юности он совмещал работу и учебу в колледже.

«Я считаю главной миссией своей профессии спасать людей, продлевать им жизнь. И для этого я буду делать все, что могу, что знаю и что умею», — говорит Ильнур Вахитович.

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Источник: www.bashinform.ru
Фото: скриншот видео
Теги: врач спасение Башкирия
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