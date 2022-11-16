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В Учалах семьям погибших в СВО передали посмертные награды

В Учалах семьям погибших в СВО передали посмертные награды

15:18, 16 ноя 2022

В Учалах семьям погибших в спецоперации на Украине горожан вручили государственные награды. Об этом сообщил глава администрации Учалинского района Руслан Гилязетдинов.

Указом президента России орденом Мужества посмертно награжден капитан Дим Ямильхин — за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга.

Указом главы Башкирии орденом генерала Шаймуратова посмертно награждены лейтенант Ильнар Байзигитов, старший лейтенант Даян Пиргалин и сержант Амур Хасанов.

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Источник: www.proural.info
Фото: Руслана Гилязетдинова
Теги: Учалы Учалинский район сво Гилязетдинов Руслан
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