В Учалах семьям погибших в СВО передали посмертные награды

15:18, 16 ноя 2022

В Учалах семьям погибших в спецоперации на Украине горожан вручили государственные награды. Об этом сообщил глава администрации Учалинского района Руслан Гилязетдинов.



Указом президента России орденом Мужества посмертно награжден капитан Дим Ямильхин — за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга.



Указом главы Башкирии орденом генерала Шаймуратова посмертно награждены лейтенант Ильнар Байзигитов, старший лейтенант Даян Пиргалин и сержант Амур Хасанов.



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Фото: Руслана Гилязетдинова