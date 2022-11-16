В Учалах семьям погибших в СВО передали посмертные награды
15:18, 16 ноя 2022
В Учалах семьям погибших в спецоперации на Украине горожан вручили государственные награды. Об этом сообщил глава администрации Учалинского района Руслан Гилязетдинов.
Указом президента России орденом Мужества посмертно награжден капитан Дим Ямильхин — за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга.
Указом главы Башкирии орденом генерала Шаймуратова посмертно награждены лейтенант Ильнар Байзигитов, старший лейтенант Даян Пиргалин и сержант Амур Хасанов.
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Источник:
www.proural.info
Фото: Руслана Гилязетдинова
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