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В Стерлитамаке простились сразу с 3 погибшими в ходе СВО военнослужащими

В Стерлитамаке простились сразу с 3 погибшими в ходе СВО военнослужащими

19:32, 16 ноя 2022

16 ноября в башкирском городе Стерлитамаке состоялась церемония прощания сразу с тремя местными жителями, которые погибли в ходе специальной военной операции. В последний путь проводили Альберта Шафалиева, Евгения Коломиеца и Александра Орлова. Об этом в соцсетях сообщил мэр Рустем Газизов.



– Проститься с парнями, которые отдали свою жизнь за свободу и независимость нашего Отечества, пришли сотни горожан, – написал сити-менеджер. – Родственники, коллеги, друзья, учителя сказали много добрых слов о ребятах, столько тёплых воспоминаний. Конечно, мы их не забудем…

Чиновник пожелал сил и терпения родным и близким погибшего и обещал помощь и поддержку со стороны городской администрации.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: vk.com // Рустем Газизов
Теги: Стерлитамак Стерлитамакский район Погибшие на Украине спецоперация Газизов Рустем
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