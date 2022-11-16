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В Салаватском районе Башкирии открылся новый спортивный парк

В Салаватском районе Башкирии открылся новый спортивный парк

19:53, 16 ноя 2022

В микрорайоне Юго-Восточный села Малояз Салаватского района Башкортостана открылся новый спортивный парк.



Создание большого общественного пространства для занятий спортом стало возможным благодаря программе по формирования комфортной городской среды национального проекта «Жилье и городская среда», разработанного по поручению президента России.

— Игровой комплекс для детей оборудовали горками, качелями, детским оборудованием. Имеется спортивная площадка для футбола, баскетбола и зоны для отдыха и прогулок на свежем воздухе. На прилегающей территории высадили аллею саженцев елей, — рассказали в министерстве ЖКХ Башкирии.

Парк в микрорайоне Юго-Восточный победил в рейтинговом голосовании, которое проводилось с 26 апреля по 30 мая 2021 года за выбор общественных территорий, планируемых к благоустройству в 2022 году.

— Получился очень красивый парк для семейных прогулок с детскими игровыми площадками, уютное место отдыха для разных возрастов. Уверены, что парк станет центром культурного семейного отдыха, местом игр и занятия спортом для детей, молодежи и взрослых, — подытожили в ведомстве.


Напомним, благодаря реализации проекта по формированию комфортной городской среды, во всех городах и 49 селах республики благоустраиваются 126 общественных территорий.
Всего на реализацию различных мероприятий по благоустройству по проекту «Формирование комфортной городской среды» выделено в 2022 году 1,3 млрд рублей. Из них 93 процента — средства федерального бюджета.

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Источник: proural.info
Фото: house.bashkortostan.ru
Теги: Малояз Салаватский район
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