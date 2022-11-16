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Погода в Башкирии 17 ноября 2022 года: заморозки до -18 и гололед

Погода в Башкирии 17 ноября 2022 года: заморозки до -18 и гололед

22:04, 16 ноя 2022

В Башкирии ожидаются заморозки до -18 и гололед. Об ухудшении погодных условий сообщили синоптики Башгидрометцента.



Так, 17 ноября в республике ночью столбики термометров опустятся до -8; -13, а в северных районах при прояснении – и вовсе до -18. Днем если и потеплеет, то совсем незначительно: до -4; -9. В северо-восточных районах прогнозируются вполне себе зимние -14. Также местами выпадет небольшой снег, а дороги покроются гололедам. Это сигнал водителям, чтобы не превышали скорость и соблюдали дистанцию на дорогах.


В ближайшие дни погода в республике продолжит преподносить сюрпризы. Мокрый снег, гололедица и снежные накаты на дорогах, сильный ветер и морозные ночи – вот такими прогнозами «радуют» синоптики на ближайшую неделю. А вот к выходным холода отступят, да и количество снежных осадков тоже снизится.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: погода
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