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В Уфе памятнику Салавату Юлаеву исполнилось 55 лет

В Уфе памятнику Салавату Юлаеву исполнилось 55 лет

09:56, 17 ноя 2022

Сегодня, 17 ноября, один из главных символов Башкирии - памятник Салавату Юлаеву в Уфе - отмечает 55-летний юбилей. Монумент в честь национального героя республики был установлен в 1967 году на высоком берегу реки Белой.



Автор памятника – скульптор, монументалист и художник Северной Осетии и Башкирии Сосланбек Тавасиев. Он работал над монументом почти 25 лет. Отливали конную статую на ленинградском заводе «Монументскульптура».

Вес памятника составляет 40 тонн, у него всего три опорные точки. Высота монумента – 9,8 метра. Он остается самой крупной конной статуей России.


Сейчас памятник Салавату Юлаеву находится в аварийном состоянии. Предполагается, что реконструкция монумента будет осуществляться прямо рядом с его постаментом. На своей Прямой линии в конце октября глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что Уфа может встретить свое 450-летие без своего главного памятника, поскольку его обновление может потребовать длительного времени.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: Уфа памятник Салават Юлаев
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