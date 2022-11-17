Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »

Погода в Башкирии 18 ноября 2022 года: сильные снегопады и морозы до -18

Погода в Башкирии 18 ноября 2022 года: сильные снегопады и морозы до -18

22:24, 17 ноя 2022

18 ноября, в Башкирии ожидаются сильные осадки. Это следует прогноза, который на своем сайте сотрудники пресс-службы регионального МЧС.

Жителям республики стоит ожидать облачную погоду. По всей республики выпадут осадки в виде снега, в некоторых районах снегопады прогнозируются довольно сильные. Ветер будет юго-восточный 9-14 метров в секунду.



Грядущая ночь выдастся очень холодной, столбики термометров опустятся до -5,-10°, на северо-востоке Башкирии – до -13,-18°. Днем будет теплее – -1,-6°.

Днем на дорогах республики синоптики прогнозируют ухудшение видимости в осадках, снежные заносы и гололед.

Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: погода
Читайте также

Погода в Башкирии 16 ноября 2022 года: снегопады и морозы до -14°
Общество в Башкирии
Погода в Башкирии 16 ноября 2022 года: снегопады и морозы до -14°
Погода в Башкирии 4 ноября 2022 года: похолодание и сильный ветер
Общество в Башкирии
Погода в Башкирии 4 ноября 2022 года: похолодание и сильный ветер
Погода в Башкирии 10 ноября 2022 года: снегопад и ветер
Общество в Башкирии
Погода в Башкирии 10 ноября 2022 года: снегопад и ветер
Погода в Башкирии 3 ноября 2022 года: снегопад и туман
Общество в Башкирии
Погода в Башкирии 3 ноября 2022 года: снегопад и туман


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: