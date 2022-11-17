Погода в Башкирии 18 ноября 2022 года: сильные снегопады и морозы до -18

22:24, 17 ноя 2022

18 ноября, в Башкирии ожидаются сильные осадки. Это следует прогноза, который на своем сайте сотрудники пресс-службы регионального МЧС.



Жителям республики стоит ожидать облачную погоду. По всей республики выпадут осадки в виде снега, в некоторых районах снегопады прогнозируются довольно сильные. Ветер будет юго-восточный 9-14 метров в секунду.







Грядущая ночь выдастся очень холодной, столбики термометров опустятся до -5,-10°, на северо-востоке Башкирии – до -13,-18°. Днем будет теплее – -1,-6°.



Днем на дорогах республики синоптики прогнозируют ухудшение видимости в осадках, снежные заносы и гололед.



Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather

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