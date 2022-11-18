Жительницы Баймака просят освободить от мобилизации врача-гинеколога местной больницы

11:22, 18 ноя 2022

Женщины Баймакского района бьют тревогу и просят власти освободить от мобилизации врача-гинеколога из местной больницы. В места боевого слаживания доктора Станислава Гераськина проводили еще 29 октября.





Дело в том, что, по словам возмущенных жительниц, на весь район больше таких специалистов попросту нет. Врач проводил сложные операции и занимался ультразвуковой диагностикой.





— У нас в Баймакской больнице не хватает врачей, сейчас уже записаться на прием к гинекологу невозможно, жуткие очереди. Напрашивается вопрос: куда нам, женщинам, идти за медицинской помощью? Мы требуем, чтобы на страже нашего женского здоровья был квалифицированный специалист! Чтобы мы, как и прежде, могли обращаться за медицинской помощью к нашему любимому доктору! — гласит обращение.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: скриншот видео