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Уроженец Ишимбая Андрей Пестряев погиб в ходе спецоперации на Украине

Уроженец Ишимбая Андрей Пестряев погиб в ходе спецоперации на Украине

11:01, 19 ноя 2022

В Ишимбае простились с погибшим на Украине в ходе спецоперации Андреем Пестряевым. Информацию об этом подтвердили в администрации района.



Андрею Пестряеву было 44 года. По данным районной администрации, в 2014 году он окончил школу МВД по специальности «юрист». С 1 сентября 2000 года по 10 апреля 2001 года в составе военной части выполнял задачи по обеспечению правопорядка и общественной безопасности на территории Северного Кавказа, Республика Чечня.

Указом президента России был награжден медалью Жукова, рассказали в администрации района. Погибший служил в органах внутренних дел, а 26 сентября подписал контракт с Минобороны. После отправился на территорию СВО. Пестряев погиб 7 ноября во время выполнения боевых задач.


У погибшего осталась семья.

— Семья у Андрея Борисовича осталась. Супруга и две дочери, — сообщили в администрации Ишимбайского района.

Ранее мы сообщали, что в Стерлитамаке простились с тремя солдатами, погибшими в зоне проведения специальной военной операции.

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Источник: ufa1.ru
Фото: Ишимбайское ТВ
Теги: Ишимбай Ишимбайский район Погибшие на Украине спецоперация
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