В Иглинском районе Башкирии простились с двумя земляками, погибшими в ходе СВО

11:17, 20 ноя 2022

В Иглинском районе Башкирии простились сразу с двумя военнослужащими, погибшими в ходе специальной военной операции. Как сообщили «Иглинские вести», в последний путь проводили 47-летнего добровольца батальона Шаймуратова Виля Абдрахимова, 31-летнего контрактника Павла Жаркова.







Виль Абдрахимов – уроженец Уфы. После окончания школы учился на слесаря. Далее служил в армии, а когда вернулся, устроился работать аппаратчиком на «Уфаоргсинтез». Летом 2022 года вступил в добровольческий батальон имени Шаймуратова. Виль погиб 12 сентября в зоне СВО, выполняя боевое задание. Дома его ждали четверо несовершеннолетних детей.





Павел Жарков родился в Казахстане. Однако после окончания школы поступил в Уфимский колледж радиоэлектроники. Срочную службу он прошел в 2009-2010 годах. Однако в апреле 2021 года заключил контракт. 31-летний Павел погиб в зоне СВО 6 октября.

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Фото: «Иглинские вести»