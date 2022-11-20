Погода в Башкирии 21 ноября 2022 года: морозы до -25 градусов

22:03, 20 ноя 2022

В Башкирии начало рабочей недели начнется с сильных морозов. Это следует из прогноза, который опубликовала пресс-служба регионального МЧС.







Завтра, 21 ноября, в республике прогнозируется переменная облачность. В некоторых районах ожидается небольшой снег. Ветер будет восточный, северо-восточный пять-десять метров в секунду.



Грядущая ночь будет по-зимнему морозной: столбики термометров опустятся до -15,-20°, местами будет чуть теплее – -10,-15°, а в северо-восточных и горных районах синоптики прогнозируют до -25°. Днем будет -5,-10°, в некоторых районах до -15°.





На некоторых участках региональных дорог образуется гололедица, также ожидается туман, из-за которого видимость составит 500 и менее метров.



Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather

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