В Башкирии за 9 месяцев скончались 112 младенцев

10:49, 21 ноя 2022

Данные по младенческой смертности за 9 месяцев 2022 года в Башкирии публикует Росстат.



В Башкирии сокращается количество смертей детей в младенческом возрасте до 1 года. Если за первое полугодие нынешнего года младенческая смертность относительно аналогичного периода предыдущего года снизилась почти на 20%, то по итогу 9 месяцев она снизилась еще значительней — на 26,5%.







Если за первые 9 месяцев 2021 года в Башкирии умерло 166 детей в возрасте до 1 года, то с января по сентября 2022 года умерло 122 младенца. И если в прошлом году году на тысячу родившихся детей приходилось 5,5 смерти, то в нынешнем году он снизился до показателя 4,2 смерти на тысячу родившихся.

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