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Жители Караидельского района Башкирии 2 месяца сидят без воды из-за порыва трубы

Жители Караидельского района Башкирии 2 месяца сидят без воды из-за порыва трубы

11:32, 21 ноя 2022

Жительница села Абызово в Караидельском районе М. Глухова обратилась к Радию Хабирову и сообщила о проблеме с постоянным отключением водоснабжения. В течение года люди многократно по несколько дней сидели без воды. Однако сейчас ее нет уже два месяца. Об этом женщина написали на сайте электронной приемной.



Местная жительницы рассказала, что в селе год назад запустили новые водонапорные башни, которые находятся на возвышенности. Давление в сетях водоснабжения повысилось и происходят порывы труб. Однако после очередного инцидента, который произошел 24 сентября, ремонт до сих пор не проводили.

— Мы уже два месяца без воды. У нас многодетная семья, четверо детей. Младшему всего три месяца и вода нужна в доме постоянно, — возмутилась М. Глухова.


Женщина сообщила, что ответственные за водоснабжение организации сначала никак не реагировали на обращения граждан, а после сообщили, что закупили оборудование по снижению давления в водопроводе. Однако никаких ремонтных работ до сих пор нет. По словам М. Глуховой, рабочие все еще не устранили порыв трубы. Она просит разобраться в ситуации.

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Источник: proural.info
Теги: Караидельский район ЖКХ
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