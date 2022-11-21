Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »

В Туймазинском районе Башкирии во время снегопада рабочие вышли укладывать асфальт

В Туймазинском районе Башкирии во время снегопада рабочие вышли укладывать асфальт

14:37, 21 ноя 2022

Жители Туймазинского района сняли на видео, как асфальтоукладчик работает в снегопад. Об этом написала местная газета.

Подписчики сообщили, что сельсовет и дорожники отрицают свою причастность к проводимым работам. По их словам, на дороге трудятся «нефтяники», которые не успели все сделать летом.



На видео можно заметить, что во время работы асфальтоукладчика идет снег. На трассе уже лежит снег, а от участка, где ведется ремонт, кверху поднимается пар.

Ранее сообщалось о том, что в Туймазинском районе Башкирии пропал 16-летний Марсель Галиакберов. 24 октября подросток ушел с территории Серафимовской специальной школы закрытого типа на улице Дзержинского в Туймазинском районе.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.proural.info
Фото: скриншот видео
Теги: Туймазинский район асфальт
Читайте также

В Стерлитамаке рабочие укладывали асфальт на снег
Общество в Башкирии
В Стерлитамаке рабочие укладывали асфальт на снег
В Уфе вновь укладывают асфальт прямо в лужу
Общество в Башкирии
В Уфе вновь укладывают асфальт прямо в лужу
В Башкирии выпал снег, на дороге застряли грузовики
Общество в Башкирии
В Башкирии выпал снег, на дороге застряли грузовики
В Стерлитамаке рабочие укладывали асфальт в лужи от растаявшего снега
Общество в Башкирии
В Стерлитамаке рабочие укладывали асфальт в лужи от растаявшего снега


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: