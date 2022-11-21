В Туймазинском районе Башкирии во время снегопада рабочие вышли укладывать асфальт

14:37, 21 ноя 2022

Жители Туймазинского района сняли на видео, как асфальтоукладчик работает в снегопад. Об этом написала местная газета.



Подписчики сообщили, что сельсовет и дорожники отрицают свою причастность к проводимым работам. По их словам, на дороге трудятся «нефтяники», которые не успели все сделать летом.







На видео можно заметить, что во время работы асфальтоукладчика идет снег. На трассе уже лежит снег, а от участка, где ведется ремонт, кверху поднимается пар.



Ранее сообщалось о том, что в Туймазинском районе Башкирии пропал 16-летний Марсель Галиакберов. 24 октября подросток ушел с территории Серафимовской специальной школы закрытого типа на улице Дзержинского в Туймазинском районе.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: скриншот видео