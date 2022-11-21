Подвиг бойца из Татышлинского района Башкирии в зоне СВО запечатлели в комиксах

19:28, 21 ноя 2022

Героизм и отвагу бойца батальона «Барс-17» Фаниса Хусаинова из Татышлинского района запечатлели в боевом листке «Сабля Шаймуратова», сообщает телеграм-канал «Башкирский батальон». Издание башкирского батальона выполнено в виде комикса.







Напомним, в сентябре разведчик Фанис Хусаинов в зоне СВО угнал вражеский БТР. Боец в одиночку противостоял нескольким солдатам ВСУ. Фанис уничтожил двоих, одного взял в плен, остальные убежали.



Кроме того, татышлинец вытащил из-под завалов генерал-майора и доставил его в военный госпиталь на угнанном бронетранспортере. В боевом листке Фаниса Хусаинова назвали «Безбашенный Фанис».

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Фото: Сабля Шаймуратова