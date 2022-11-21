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В Стерлитамакском районе Башкирии попрощались с многодетной семьей, погибшей в страшном пожаре

В Стерлитамакском районе Башкирии попрощались с многодетной семьей, погибшей в страшном пожаре

19:33, 21 ноя 2022

В Стерлитамакском районе Башкирии простились с семьей, сгоревшей в жутком пожаре.



Напомним, все произошло под утро 18 ноября, в деревне Матвеевка, где из-за неисправной электропроводки вспыхнул двухквартирный дом на улице Молодежная. Там проживала семья, где воспитывались семеро сыновей в возрасте от 12 до 5 лет. Четверо детей были приемными и с диагнозами. 47-летний глава семейства Мурат А. первым услышал сирену пожарного извещателя, подхватил двух пятилетних близнецов и вынес на улицу, после чего вернулся в дом за остальными, но было уже поздно. Мужчина, его супруга и пятеро малышей задохнулись в дыму, их тела позже обнаружили спасатели.

- Все, похоронили наших хороших. До сих пор не верится, что это произошло. Пусть земля им будет пухом, - рассказали близкие погибшей семьи.


Над выжившими в пожаре близнецами сейчас оформляет опеку их старшая сестра по отцу. Молодой женщине 25 лет, она сама воспитывает детей и не смогла бросить малышей в трудную минуту. В свою очередь, Радий Хабиров поручил оказать родственникам всю необходимую помощь, а также посмертно наградить Мурата А. за героизм, проявленный в спасении детей.

– Давайте мы его наградим посмертно. Он все-таки геройский поступок совершил. Очень жаль, что сам погиб, конечно, и дети погибли. Но у него двое мальчиков осталось. Я думаю, это надо сделать, – подчеркнул Хабиров.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: предоставлено родственниками погибшей семьи
Теги: Стерлитамакский район пожар смерть
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