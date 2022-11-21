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Участник СВО из Аургазинского района Башкирии награжден медалью «За отвагу»

Участник СВО из Аургазинского района Башкирии награжден медалью «За отвагу»

19:41, 21 ноя 2022

Участник спецоперации из Башкирии награжден медалью «За отвагу». Об этом 21 ноября сообщил глава администрации Аургазинского района Арслан Шагаретдинов на своей странице в социальной сети.



Он напомнил, что жители Башкирии в ходе спецоперации на территории б. УССР проявляют мужество и отвагу.

«Сегодня в торжественной обстановке совместно с военным комиссаром Аургазинского и Гафурийского районов за проявленное мужество и героизм во время специальной военной операции нашему бойцу Артуру Д. вручили медаль «За отвагу», — сообщил глава районной администрации.

Он подчеркнул, что за каждым именем героя стоит любовь, забота и самопожертвование матери.


«И этот случай не исключение. В преддверии дня матери с удовольствие поздравил с наградой сына и его маму, которая воспитала настоящего патриота, достойного сына Отечества», — сообщил Шагаретдинов.

Он пожелал герою и всем участникам спецоперации удачи, крепкого здоровья и скорейшего возвращения с победой к близким и родным.

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Источник: regnum.ru
Теги: спецоперация Аургазинский район награждение
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