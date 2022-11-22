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Мост на Павловском шлюзе в Нуримановском районе Башкирии закрыли до весны

Мост на Павловском шлюзе в Нуримановском районе Башкирии закрыли до весны

12:10, 22 ноя 2022

В Нуримановском районе закроют мост на Павловском судоходном шлюзе. Об этом сообщили в Минтрансе республики.

Так, проезд для всех видов транспорта будет закрыт с 23 ноября 2022 года по 5 апреля 2023 года. Это связано с ремонтом механического оборудования Павловского шлюза.

Сообщается, что машины смогут проехать к Павловке по дороге Уфа —Иглино — Красная Горка — Павловка. Водителей попросили отнестись к принимаемым мерам с пониманием, а также быть внимательными и следить за указателями.

Ранее сообщалось о том, что в Нуримановском районе Башкирии во время тушения пожара обнаружили тело мужчины.
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Источник: proural.info
Теги: Нуримановский район
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