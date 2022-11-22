В Уфе будут открыты 2 горнолыжных комплекса и 22 лыжные трассы

12:19, 22 ноя 2022

В Уфе этой зимой откроют 2 горнолыжных комплекса и 22 лыжные трассы — как любительские, так и профессиональные. Об этом сообщил Ратмир Мавлиев на своей странице в соцсетях.







Мэр города добавил, что для улучшения подготовки горнолыжных склонов была приобретена новая снегоуплотнительная машина. Это стало возможным благодаря нацпроекту «Демография».



Руководитель администрации опубликовал список планируемых лыжных трасс. Он также сообщил, что узнать о местах для спуска на горных лыжах можно в Спортивной школе олимпийского резерва по горнолыжному спорту по телефону: +7(347)246-39-49, +7(347)246-39-50 или в ГЛК «Ак Йорт» по телефону: +7(347)216-10-16.

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Фото: соцсети Ратмира Мавлиева