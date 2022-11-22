Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »

В Уфе будут открыты 2 горнолыжных комплекса и 22 лыжные трассы

В Уфе будут открыты 2 горнолыжных комплекса и 22 лыжные трассы

12:19, 22 ноя 2022

В Уфе этой зимой откроют 2 горнолыжных комплекса и 22 лыжные трассы — как любительские, так и профессиональные. Об этом сообщил Ратмир Мавлиев на своей странице в соцсетях.



Мэр города добавил, что для улучшения подготовки горнолыжных склонов была приобретена новая снегоуплотнительная машина. Это стало возможным благодаря нацпроекту «Демография».

Руководитель администрации опубликовал список планируемых лыжных трасс. Он также сообщил, что узнать о местах для спуска на горных лыжах можно в Спортивной школе олимпийского резерва по горнолыжному спорту по телефону: +7(347)246-39-49, +7(347)246-39-50 или в ГЛК «Ак Йорт» по телефону: +7(347)216-10-16.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: proural.info
Фото: соцсети Ратмира Мавлиева
Теги: мавлиев ратмир рафилович нацпроект
Читайте также

В России до лета приостановят работу детских лагерей, санаториев, горнолыжных трасс
Политика в Башкирии
В России до лета приостановят работу детских лагерей, санаториев, горнолыжных трасс
В Уфе прошел Кубок города среди ветеранов сноуборда и горнолыжного спорта
Спорт в Башкирии
В Уфе прошел Кубок города среди ветеранов сноуборда и горнолыжного спорта
Мэр Уфы Ратмир Мавлиев похвастался размерами пойманной им щуки
Политика в Башкирии
Мэр Уфы Ратмир Мавлиев похвастался размерами пойманной им щуки
В Уфе открылась спортшкола по боксу имени Николая Валуева
Спорт в Башкирии
В Уфе открылась спортшкола по боксу имени Николая Валуева


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: