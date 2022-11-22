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Получивший ранение командир из батальона имени Шаймуратова обратился к жителям Башкирии

Получивший ранение командир из батальона имени Шаймуратова обратился к жителям Башкирии

15:12, 22 ноя 2022

Раненый в зоне специальной военной операции командир отделения добровольческого батальона имени генерала Минигали Шаймуратова с позывным «Лис» обратился к жителям республики. Видео с военнослужащим 22 ноября опубликовал телеграм-канал «Башкирский батальон».



– Передаю вам огромный привет. Недавно был обстрел артиллерии, меня ранило осколком снаряда от гаубицы. Повезло очень сильно – в голову прилетел снаряд, и остался живой. Ребята наши вытащили меня из подвала, оказали очень профессиональную медицинскую помощь, как врачи говорят. Наши ребята готовы не только воевать, но и вытаскивать своих, оказывать помощь, – сказал доброволец.

Боец добавил, что никто из военнослужащих батальона не унывает и не сдает назад.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: спецоперация батальон Шаймуратова
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