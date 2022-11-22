Уроженец Мелеуза Руслан Хисамутдинов погиб в ходе спецоперации на Украине
15:16, 22 ноя 2022
В Мелеузе в последний путь проводят Руслана Хисамутдинова, погибшего в ходе боев на территории Луганской Народной Республики. Прощание состоится 23 ноября в 11:00 у Городского дворца культуры, сообщил глава Мелеузовского района Рустэм Шамсутдинов.
36-летнего мужчину призвали на военную службу по частичной мобилизации. Известно, что он служил в армии в Кемеровской области с мая 2009 года в должности стрелка-зенитчика переносных зенитных ракетных комплексов. После этого работал монтажником технологических трубопроводов.
У Руслана Хисамутдинова остались жена и двое детей.