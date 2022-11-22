Уроженец Мелеуза Руслан Хисамутдинов погиб в ходе спецоперации на Украине

15:16, 22 ноя 2022

В Мелеузе в последний путь проводят Руслана Хисамутдинова, погибшего в ходе боев на территории Луганской Народной Республики. Прощание состоится 23 ноября в 11:00 у Городского дворца культуры, сообщил глава Мелеузовского района Рустэм Шамсутдинов.







36-летнего мужчину призвали на военную службу по частичной мобилизации. Известно, что он служил в армии в Кемеровской области с мая 2009 года в должности стрелка-зенитчика переносных зенитных ракетных комплексов. После этого работал монтажником технологических трубопроводов.



У Руслана Хисамутдинова остались жена и двое детей.



Ранее сообщалось о том, что во время спецоперации на Украине погиб уроженец Мелеузовского района Башкирии Марсель Ямансарин

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Фото: соцсети