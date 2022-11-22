Уроженца Стерлитамака наградили медалью Жукова за отвагу и мужество в зоне СВО

16:14, 22 ноя 2022

Сегодня, 22 ноября, на оперативном совещании в мэрии Стерлитамака медалью Жукова наградили уроженца города, ефрейтора Максима Капралова. Он проявил самоотверженность, отвагу и мужество при выполнении поставленных задач в зоне СВО. Указ о представлении к государственной награде от 12 августа был подписан президентом России.







— Наши земляки достойно выполняют задачи в зоне специальной военной операции. Радует, что их подвиги не остаются незамеченными. И вот сегодня одна из наград найдет своего героя, — отметил мэр Стерлитамака.



Известно, что Максим Капралов был водителем-радиотелефонистом инженерно-мотострелкового взвода.

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Фото: скриншот видео