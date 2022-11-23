Жительница Уфы насушила яблоки для мобилизованных земляков
10:34, 23 ноя 2022
Уфимка Евгения Брыкина передала для мобилизованных земляков три коробки с сушеными яблоками. Об этом сообщает Народный фронт Башкирии.
Пенсионерка собрала в своем саду 350 кг яблок. В течение четырех месяцев она сушила тонко нарезанные кусочки фруктов, чтоб отправить их бойцам.
Женщина говорит, что не жалеет потраченного времени и лишь молится о том, чтобы мужчины скорее вернулись домой с победой.
Ранее сообщалось о том, что фермер из Стерлитамакского района Башкирии передал раненым в СВО военным 1 тыс. кг меда. Он заявил, что и сам бы стал участником СВО, однако возраст уже не позволяет.
Источник:
www.proural.info
Фото: Народный фронт РБ
Читайте также
Общество в Башкирии
Фермер из Стерлитамакского района Башкирии передал раненым в СВО военным 1 тыс. кг меда
Политика в Башкирии
Хабиров: в Башкирию вернулись 200 мобилизованных многодетных отцов
Общество в Башкирии
Пенсионерка из Куюргазинского района Башкирии вяжет теплые носки для мобилизованных
Общество в Башкирии
Глава Стерлитамака посетил в Пензе мобилизованных из Башкирии