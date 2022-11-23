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Жительница Уфы насушила яблоки для мобилизованных земляков

Жительница Уфы насушила яблоки для мобилизованных земляков

10:34, 23 ноя 2022

Уфимка Евгения Брыкина передала для мобилизованных земляков три коробки с сушеными яблоками. Об этом сообщает Народный фронт Башкирии.

Пенсионерка собрала в своем саду 350 кг яблок. В течение четырех месяцев она сушила тонко нарезанные кусочки фруктов, чтоб отправить их бойцам.

Женщина говорит, что не жалеет потраченного времени и лишь молится о том, чтобы мужчины скорее вернулись домой с победой.

Ранее сообщалось о том, что фермер из Стерлитамакского района Башкирии передал раненым в СВО военным 1 тыс. кг меда. Он заявил, что и сам бы стал участником СВО, однако возраст уже не позволяет. 

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Источник: www.proural.info
Фото: Народный фронт РБ
Теги: спецоперация
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