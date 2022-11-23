Житель Янаульского района Башкирии передал для бойцов башкирских батальонов автобани

11:00, 23 ноя 2022

Житель Янаула Айрат Галиханов для добровольческих башкирских батальонов на свои средства купил два УАЗа и два ЗИЛа. При этом две последние машины мужчина переделал под автобани. Об этом сообщил глава администрации района Ильшат Вазигатов.







Чиновник рассказал, что Айрат Галиханов разыскал машины в соседних регионах, купил их примерно за два миллиона рублей и вместе с приятелем пригнал в город. Далее мужчина решил улучшить техническое состояние транспорта, однако получил от местных организаций отказ и поэтому занялся ремонтом своими силами.



— Сам он не считает свой поступок из ряда вон выходящим, — сказал руководитель администрации района. — Вот такой он. Отзывчивый, интеллигентный, бескорыстный, делающий добрые дела без пафоса.





Глава района добавил, что хорошее дело Айрат Галиханов совершает не в первый раз. Парк имени Героя Соцтруда Сабита Ягафарова в селе Байгузино также был построен на его личные деньги.

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Фото: соцсети Ильшата Вазигатова