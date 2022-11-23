11:14, 23 ноя 2022

В Аскинском районе Башкирии приостановят работу нескольких маршрутных автобусов. Об этом сообщили в пресс-службе «Башавтотранса».



Так, с 1 декабря 2022 года временно перестанет ездить общественный транспорт по маршрутам № 129 «Аскино — Кашкино», № 130 «Аскино — Новые Казанчи» и № 133 «Аскино — Карткисяк».







Сообщается, что перевозки приостановили из-за их низкой рентабельности и отсутствия большого потока пассажиров. В администрации района разработают новые маршруты и проведут конкурс по регулируемым тарифам.



В «Башавтотрансе» также сообщили о приостановке с 23 ноября пассажирских перевозок на маршруте № 101 «Караидель — Абызово». Причины при этом не указаны.

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